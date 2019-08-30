PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пожежа під Львовом – загорілися склади підприємства

Поблизу Львова близько 14.00 виникла пожежа в селі Чишки Пустомитівського району на території складів підприємства.

Пожежа під Львовом

Пожежа виникла на відкритій території складських приміщень, які, за даними голови ГО Варта1 Ігора Зінкевича, належать підприємству Ніка-друк.

За його словами, там багато розчинника етилацетату та подібних до ньогою.

Підрозділи ДСНС прибули на місце пожежі за підвищеним номером виклику.

Судячи з фото, пожежа справді серйозна. За чорним димом не видно неба.

Читайте: Пожежа в Одесі: в готелі Токіо Стар 8 загиблих, 10 постраждалих

О 15.44 загоряння локалізовано на площі дві тис. кв. м.

Попередньо, постраждали двоє працівників підприємства.

До гасіння залучено 114 рятувальників та 30 одиниць техніки.

Очевидці діляться у соцмережах відео та стверджують, що вогонь поширився на корпуси підприємства.

Це підтвердили і пожежники. Повідомляють, що пожежа перекинулася на двоповерхову будівлю. Також вогнем знищено вантажівку та три легкові автомобілі.

Обставини та причина пожежі з’ясовують правоохоронці.

– Граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено, – переконують експерти хіміко-радіометричної лабораторії обласного управління ДСНС після семи замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа.

  • Пожежа під Львовом
  • Пожежа під Львовом
Пожежа під Львовом – загорілися склади підприємства / 2 фотографии

До речі, у Полтаві ввечері 21 серпня виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі Нової пошти.

Джерело: Варта 1

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Обвал у Дрогобичі
Обвал будинку у Дрогобичі: рятувальники завершили розбір завалів
Обвал будинку в Дрогобичі
У Дрогобичі затримали двох чиновників через обвал будинку
Обвал будинку в Дрогобичі
Обвал будинку в Дрогобичі: в місті оголошено дводенну жалобу за загиблими
У Дрогобичі під завалами знайшли тіла 8 загиблих
У Дрогобичі під завалами знайшли тіла восьми загиблих
Дрогобыч
Обвал будинку в Дрогобичі: з-під уламків зателефонувала дитина і попросила допомоги
Вибух у Дрогобичі
Під завалами будинку у Дрогобичі можуть знаходитися п’ятеро осіб – ДСНС
Вибух у Дрогобичі
У Дрогобичі через вибух газу обвалилася частина будинку
В аеропорту Пекіна загорівся Airbus із пасажирами
В аеропорту Пекіна загорівся Airbus із пасажирами
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка