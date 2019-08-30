Поблизу Львова близько 14.00 виникла пожежа в селі Чишки Пустомитівського району на території складів підприємства.

Пожежа виникла на відкритій території складських приміщень, які, за даними голови ГО Варта1 Ігора Зінкевича, належать підприємству Ніка-друк.

За його словами, там багато розчинника етилацетату та подібних до ньогою.

Підрозділи ДСНС прибули на місце пожежі за підвищеним номером виклику.

Судячи з фото, пожежа справді серйозна. За чорним димом не видно неба.

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О 15.44 загоряння локалізовано на площі дві тис. кв. м.

Попередньо, постраждали двоє працівників підприємства.

До гасіння залучено 114 рятувальників та 30 одиниць техніки.

Очевидці діляться у соцмережах відео та стверджують, що вогонь поширився на корпуси підприємства.

Це підтвердили і пожежники. Повідомляють, що пожежа перекинулася на двоповерхову будівлю. Також вогнем знищено вантажівку та три легкові автомобілі.

Обставини та причина пожежі з’ясовують правоохоронці.

– Граничної допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено, – переконують експерти хіміко-радіометричної лабораторії обласного управління ДСНС після семи замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа.







Пожежа під Львовом – загорілися склади підприємства / 2 фотографии

До речі, у Полтаві ввечері 21 серпня виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі Нової пошти.

Джерело: Варта 1