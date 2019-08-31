У селищі Заліське Черкаської області батько, випивши горілки, вирішив вбити власних дітей.

П’яний батько намагався вбити власних дітей. Дівчинці він перерізав горло ножем, а трирічного хлопчика викинув у колодязь.

Трагедія сталася у селищі Заліське Черкаської області. Місцевий житель Павло першим почув плач у колодязі і кинувся рятувати дитину.

Про це повідомили рятувальникам, разом з якими і вдалося витягти хлопчика з колодязя. Трохи згодом знайшли і 10-річну дівчинку, яка стікала кров’ю.

Читайте: На Хмельниччині батько облив кислотою 18-річну дочку

Постраждалих дітей негайно доставили до лікарні.

– Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, і переохолодження різке… Як прийшов тями і зразу щебетати почав. Старша дівчинка з множинними різаними ранами поступила, теж в тяжкому стані, – розповіла завідувач педіатричного відділення Тальнівської районної лікарні Олександра Назарук.

До слова, у лікарні Кривого Рогу після госпіталізації померла тримісячна дитина.