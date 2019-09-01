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Факти / Надзвичайні події

Протест проти закриття шкіл. Під Харковом вчителі перекрили трасу

У Первомайську Харківської області 1 вересня кілька десятків вчителів вийшли на акцію протесту проти закриття двох міських шкіл.

Протест проти закриття шкіл

Педагоги, які незгодні з реорганізацією двох шкіл Первомайська, перекрили рух транспорту в районі пішохідного переходу на вулиці Харківській.

Акція тривала 40 хвилин.

Поліція вжила заходів для недопущення порушення порядку та безпеки, а також організувала відведення транспортних засобів.

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Протест проти закриття шкіл. Під Харковом вчителі перекрили трасу / 2 фотографии

До слова, у школах Одеси можуть скоротити тривалість уроку до 35 хвилин через спекотну погоду.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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