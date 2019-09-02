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Факти / Надзвичайні події

На лінійках у Черкасах знепритомніли четверо школярів

У День знань на урочистих лінійках у Черкасах четверо дітей втратили свідомість.

На лінійках у Черкасах знепритомніли четверо школярів

У Черкасах Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чор звернувся до адміністрацій шкіл з вимогою змінити традиції урочистих заходів.

– Підготовка до свята, стояння на сонці, виснажливі промови – це все негативно впливає на здоров’я дітей. Спека, стрес, вишиковування завдають психічноо та фізичного удару молодому поколінню. Тому і маємо сьогодні ситуацію, коли на лінійках або ще до їх початку четверо дітей втратили свідомість, – йдеться в повідомленні.

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Медики просять керівництво навчальних закладів звернути увагу на ці факти і змінювати деякі традиції, зважаючи на здоров’я дітей.

До речі, в Одесі Департамент освіти і науки рекомендував школам скоротити тривалість уроку до 35 хвилин через спекотну погоду, а також час святкових лінійок.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чор

Фото: Dreamstime

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