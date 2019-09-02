Більше десяти осіб травмувалися в результаті ДТП за участю вантажівки і маршрутки на Львівщині.

На Львівщині у місті Моршин сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та маршрутного автобуса.

У результаті зіткнення КамАЗу та Mercedes до лікарні доставили більше десяти травмованих людей. Кількість постраждалих та їхні діагнози уточнює поліція.

Загалом у маршрутці їхали 24 особи.

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Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, на Львівщині у ДТП постраждали семеро осіб, серед яких троє дітей.