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Факти / Надзвичайні події

На Рівненщині жінка відрізала голову та статевий орган чоловікові

У Рівненській області дружина вбила чоловіка, відрізала голову та статевий орган.

На Рівненщині жінка відрізала голову та статевий орган чоловікові

У Рівненській області 49-річна жінка задушила руками і мотузкою сплячого 47-річного чоловіка. Після цього відрізала його голову та статевий орган. Згодом статеві органи жінка згодувала собаці. Далі спробувала розчленувати тіло, але під рукою був лише кухонний ніж.

Син подружжя вже ніколи не зможе оговтатися після того, що накоїла рідна мати. Останні чотири роки чоловік жив і працював у Польщі, а додому приїхав, щойно дізнався про трагедію.

– Коли я тут жив, ще все було добре. А так нічого не можу сказати, тому що чотири роки не було тут. Розумію, що мати, але бачити її не хочу, – заявив син подружжя Віктор Фесянов.

Поліцію викликали сусіди. Вони й розповіли, що Марія ще з дитинства страждає на психічні розлади, але особливо нікому не докучала.

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Жінка розповіла, що вранці чоловік прийшов додому з нічної зміни та ліг спати. Тоді уві сні вона його задушила, а коли бідолашний перестав дихати, відрізала голову та статеві органи. Так вона помстилася за знущання, бо чоловік нібито зловживав алкоголем і часто піднімав на неї руку.

У поліції зазначили, що не отримували інформацію про насилля у цій родині, проте зі слів сусідів знають, що чоловік таки бив дружину. Також правоохоронці зазначили, що жінка перебуває на обліку в лікаря-психіатра.

За вбивство ж чоловіка жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії батько по-звірячому вбив двомісячну доньку, яка народилася з вродженою патологією.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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