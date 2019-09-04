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Факти / Надзвичайні події

У Донецьку прогримів вибух біля шахти Скочинського – є жертва

У Донецьку прогримів вибух неподалік шахти імені Скочинського. За попередніми даними, одна людина загинула.

У Донецьку прогримів вибух біля шахти Скочинського – є жертва

В окупованому Донецьку сьогодні вранці стався вибух у районі шахти імені Скочинського.

На цей момент причина вибуху невідома. За непідтвердженою інформацією, загинула одна людина.

Читайте: Вибух під Архангельськом: чому РФ приховує правду та чи є загроза другого Чорнобиля

Користувачі мережі пишуть, що в тому районі бойовики випробували вибухівку.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок теракту під час весільної церемонії у Кабулі, столиці Афганістану, загинули щонайменше 63 людини, ще понад 180 отримали поранення.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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