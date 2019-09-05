У Японії поїзд протаранив вантажівку на залізничному переїзді.
У результаті залізничної аварії в японському місті Йокогама постраждали щонайменше 30 осіб.
За даними місцевої влади, поїзд зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді, після чого автотранспорт загорівся.
Аварія сталася близько 11.40 (5.40 за київським часом).
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На місце інциденту прибули рятувальники і поліція. Правоохоронці з’ясовують причини події.
Рух поїздів між станціями Keikyu Kawasaki і Kamiooka було призупинено.
京急線事故直後の様子
サクッと避難しました pic.twitter.com/bcmUOcmlci
— かいとーれとると (@PtRetort) September 5, 2019
Нагадаємо, у Канаді зійшов з колії і перекинувся потяг з отруйними хімікатами.
Джерело: NHK
Фото: NHK