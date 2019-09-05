У Японії поїзд протаранив вантажівку на залізничному переїзді.

У результаті залізничної аварії в японському місті Йокогама постраждали щонайменше 30 осіб.

За даними місцевої влади, поїзд зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді, після чого автотранспорт загорівся.

Аварія сталася близько 11.40 (5.40 за київським часом).

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На місце інциденту прибули рятувальники і поліція. Правоохоронці з’ясовують причини події.

Рух поїздів між станціями Keikyu Kawasaki і Kamiooka було призупинено.

Нагадаємо, у Канаді зійшов з колії і перекинувся потяг з отруйними хімікатами.

Джерело: NHK

Фото: NHK