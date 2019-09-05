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Факти / Надзвичайні події

Під Судаком у Криму затонув катер для прогулянок

У Криму під Судаком затонув катер для прогулянок, на борту якого були 12 пасажирів.

Під Судаком у Криму затонув катер для прогулянок

У районі мису Меганом під Судаком затонув прогулянковий катер Камелот.

На борту катера перебувало 12 пасажирів і 2 члени екіпажу, з них 13 осіб вдалося врятувати.

Читайте: У Києві чоловік випав з катера під час прогулянки по Дніпру і потонув

На цей момент рятувальники шукають одного з пасажирів.

Катер знаходився в 200 метрах від берега.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чорному морі неподалік від берегів Краснодарського краю (Росія) перекинувся прогулянковий катер.

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