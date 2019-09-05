Під час затримання, яке відбулося в місті Жидачів, втікачі поранили поліцейського. На даний час він перебуває у лікарні.
Втікачі Миколаївської виправної колонії у Львівській області, засуджені за згвалтування, розбій і виготовлення наркотичних засобів Віталій Бортовенко і Павло Дмитрук – затримані.
– Сержант поліції Олег Франків, перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий біля села Межиріччя двох чоловіків, які підпадали під орієнтування на засуджених, які втекли з колонії.
Поліцейський повідомив про незнайомців у відділок поліції, а сам підійшов до них, представився і запропонував пройти з ним до відділення для встановлення осіб, – йдеться в повідомленні.
Чоловіки почали чинити опір і один з них завдав сержанту удар ножем в лівий бік грудної клітини, заподіявши проникаюче поранення.
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Зловмисників затримали поліцейські, які прибули на місце події пізніше.
Нагадаємо, 4 вересня з Миколаївської виправної колонії втекли 20-річний уродженець Київської області та 27-річний житель Житомирської області.