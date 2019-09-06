PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Вінниці засудили чоловіка, який викинув кішку з п’ятого поверху

Вінничанила засудили до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

У Вінниці засудили чоловіка, який викинув кішку з п’ятого поверху

У Вінниці за результатами досудового розслідування місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.

50-річний чоловік у травні 2019 року, викинув кішку з вікна п’ятого поверху. Вийшовши на вулицю та побачивши, що тварина подає ознаки життя, не звертаючи увагу на присутніх сторонніх осіб, частина з яких була малолітніми, взяв кішку на руки та з усієї сили вдарив нею об асфальт. Внаслідок цього тварина померла.

Читайте: У Шостці дівчина вистрибнула з 14-поверхового будинку

Вінницький міський суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області чоловік з інвалідністю вбив сусідку, після чого його знайшли зарізаним у кущах.

Джерело: Вінницька прокуратура

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Львівщині чоловік з інвалідністю вбив жінку та наклав на себе руки
На Львівщині чоловік з інвалідністю вбив жінку та наклав на себе руки
Під Судаком у Криму затонув катер для прогулянок
Під Судаком у Криму затонув катер для прогулянок
У Полтаві педофіл напав на 11-річну дівчинку – прикмети підозрюваного
У Полтаві педофіл напав на 11-річну дівчинку – прикмети підозрюваного
В Одеській області дворічна дитина випала з п’ятого поверху
В Одеській області дворічна дитина випала з п’ятого поверху
На Рівненщині жінка відрізала голову та статевий орган чоловікові
На Рівненщині жінка відрізала голову та статевий орган чоловікові
У Канаді з колії зійшов потяг з отруйними хімікатами – людей евакуюють
У Канаді з колії зійшов потяг з отруйними хімікатами – людей евакуюють
На Полтавщині 7-річна дівчинка повісилася під час гри
На Полтавщині 7-річна дівчинка повісилася під час гри
На лінійках у Черкасах знепритомніли четверо школярів
На лінійках у Черкасах знепритомніли четверо школярів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка