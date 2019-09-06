Вінничанила засудили до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

У Вінниці за результатами досудового розслідування місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.

50-річний чоловік у травні 2019 року, викинув кішку з вікна п’ятого поверху. Вийшовши на вулицю та побачивши, що тварина подає ознаки життя, не звертаючи увагу на присутніх сторонніх осіб, частина з яких була малолітніми, взяв кішку на руки та з усієї сили вдарив нею об асфальт. Внаслідок цього тварина померла.

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Вінницький міський суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львівській області чоловік з інвалідністю вбив сусідку, після чого його знайшли зарізаним у кущах.

Джерело: Вінницька прокуратура