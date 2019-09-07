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Факти / Надзвичайні події

У Києві розшукують ґвалтівника – прикмети підозрюваного

Поліція Києва розшукує чоловіка, який підозрюється в насильницьких діях сексуального характеру.

У Києві розшукують ґвалтівника – прикмети підозрюваного

Столична поліція опублікувала прикмети підозрюваного в зґвалтуванні.

На вигляд підозрюваному 40 років, зріст 180-185 см, темнорусяве волосся із залисинами. Був одягнений у світлу сорочку в клітинку, джинсові сині шорти нижче коліна і темні кросівки з білою підошвою. При собі мав чорну сумку через плече.

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Кримінальне провадження відкрито слідчими Деснянського управління поліції.

У Києві розшукують ґвалтівника – прикмети підозрюваного / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в парку Андрія Малишка чоловік, приставивши ніж до горла, зґвалтував 38-річну жінку на очах її 14-річної доньки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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