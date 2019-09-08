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Факти / Надзвичайні події

У Запорізькій області зіткнулися авто – четверо загиблих

На автодорозі Харків – Сімферополь сталося зіткнення автомобілів, яке призвело до смерті чотирьох осіб.

ДТП

Водій автомобіля Fiat Doblo виїхав на зустрічну смугу на автодорозі Харків – Сімферополь у Запорізькій області, де зіткнувся з ВАЗ-2104.

У результаті ДТП чотири особи загинули, ще четверо постраждали.

Відомо, що серед постраждалих і загиблих – троє громадян Туреччини. Крім того, серед травмованих в ДТП є двоє дітей 2010 і 2011 років народження.

ДТП

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Встановлюються всі обставини події.

До слова, у Житомирській області четверо осіб загинули через зіткнення автомобілів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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