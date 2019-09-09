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У Франції спека вбила 1,5 тис. осіб

Влітку 2019 року у Франції було два періоди рекордної спеки, через яку в країні загинули 1,5 тис. осіб.

У Франції спека вбила 1,5 тис. осіб

У червні та липні внаслідок сильної спеки у Франції померли півтори тисячі людей, повідомила міністр охорони здоров’я Аньєс Бюзен.

За її словами, половина з них – це люди у віці 75 років і вище, але були й діти.

На півдні Франції 28 червня побито температурний рекорд – 46 градусів тепла.

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Після спекотного літа 2003 року уряд країни прийняв численні заходи безпеки. Наприклад, в паризькому метро пасажирам кількома мовами нагадують, що потрібно пити багато води та приділяти особливу увагу людям похилого віку і дітям.

Джерело: DW

Фото: Dreamstime

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