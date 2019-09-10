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Факти / Надзвичайні події

Дим видно за кілька кварталів: на Олімпійській палає офісний центр

У Києві біля станції метро Олімпійська горить будівля.

Дим видно за кілька кварталів: на Олімпійській палає офісний центр

У центрі столиці палає офісний центр біля метро Олімпійська. Пожежа сталася на вулиці Велика Васильківська, 65.

Дим видно за кілька кварталів від місця події. Причини загоряння поки не відомі.

Держслужба з надзвичайних ситуацій вже виїхала на місце НП.

Читайте: У Києві сталася масштабна пожежа в новобудові

Про постраждалих і жертв інформації немає.

Дим видно за кілька кварталів: на Олімпійській палає офісний центр / 2 фотографии

До речі, вночі у дворі будинку на Срібнокільській, 20 у Києві сталася пожежа – згоріли автомобілі BMW 520d, Hyundai i20 та Toyota Corolla, частково пошкоджений Volvo S80.

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