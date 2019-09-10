В Оболонському районі Києва чоловік зробив зауваження компанії, яка розпивала спиртні напої у дворі житлового будинку, після чого отримав кілька ударів ножем в спину.

В Оболонському районі столиці 56-річний чоловік отримав кілька ударів ножем в спину.

Він попросив відпочивальників не смітити і вести себе пристойно. Між ними виник конфлікт, в ході якого один чоловік з компанії на деякий час відійшов. Незабаром він повернувся з ножем і кілька разів ударив ним опонента у спину.

Свідки події одразу викликали поліцію і швидку. Постраждалого госпіталізували.

Читайте: Вбивство дівчини під Дніпром: підозрюваний попросився додому

Після скоєного зловмисник зник, але оперативники швидко вийшли на його слід і затримали нападника. Ним виявився 54-річний киянин, який раніше вже мав проблеми з законом.

За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за замах на вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, 2 вересня на сміттєзвалищі міста Лозова Харківської області знайшли тіло вбитої жінки.