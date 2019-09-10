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Факти / Надзвичайні події

Палає ліс: відео пожежі біля метро Лісова у Києві

Масштаби пожежі в лісі біля метро Лісова у Києві можна оцінити завдяки відео очевидців.

Палає ліс: відео пожежі біля метро Лісова у Києві

У мережі з’явилося відео, на якому очевидці зняли пожежу біля метро Лісова у Києві.

Як відомо, ділянка лісопарку загорілася за вулицею Кіото.

Кадри показують, що дим від вогню здіймається високо у небо і його видно на великій відстані.

Читайте: У Києві сталася масштабна пожежа в новобудові

Як повідомлялося,  депутат Київради Михайло Буділов вважає, що пожежа у лісі біля Лісової виник у результаті підпалу сухостою.

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