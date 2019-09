Внаслідок стрілянини в голландському місті Дордрехт загинули двоє дітей і чоловік.

Крім того, важкі поранення отримала жінка. Вона доставлена в лікарню у критичному стані.

Читайте: У США підліток розстріляв свою родину – п’ятеро людей загинули

Причина трагедії невідома, однак правоохоронці не виключають, що йдеться про сімейний конфлікт.

Onderzoek naar het schietincident in #Dordrecht is in volle gang. Daarbij kwamen vanavond 3 mensen om. Een vierde slachtoffer raakte zwaar gewond. Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning pic.twitter.com/eE4fDBQlE9

— Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019