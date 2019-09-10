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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в Нідерландах: загинули дві дитини та чоловік

Внаслідок стрілянина в нідерландському місті Дордрехт загинули три людини, ще одна серйозно поранена.

Стрілянина в Нідерландах: загинули дві дитини та чоловік

Внаслідок  стрілянини в голландському місті Дордрехт загинули двоє дітей і чоловік.

Крім того, важкі поранення отримала жінка. Вона доставлена в лікарню у критичному стані.

Читайте: У США підліток розстріляв свою родину – п’ятеро людей загинули

Причина трагедії невідома, однак правоохоронці  не виключають, що йдеться про сімейний конфлікт.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Дейтон у США сталася стрілянина, в результаті якої загинули дев’ять осіб.

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