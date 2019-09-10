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Факти / Надзвичайні події

Зграя вовків тероризує село на Вінниччині

У селі Нагоряни на Вінниччині вовки тероризують усе село, поїдаючи домашню худобу селян.

Зграя вовків тероризує село на Вінниччині

У Вінницькій області одразу кілька сусідніх сіл атакують кровожерливі хижаки. Після вовчих набігів люди знаходять на подвір’ях розірвану худобу.

– Вовк зайшов на подвір’я і розірвав теля, – розповідає потерпіла жителька села Нагоряни.

Коли вовки заходять у село – люди одразу про це знають. Бо домашні собаки вмить ховаються.

Олександр Сікорський, бачив, як ховаються собаки і каже, що ті не гавкають на вовків.

Вовки так знахабніли, що вже не бояться нападати навіть удень. За один день зі свого стада місцевий фермер з дружиною втратили десяток кіз.

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Дві доби Микола шукав своїх кіз по чагарниках, та марно. Додому повернулася лиш одна – перелякана та з прокушеним горлом.

Це триває вже другий рік поспіль. Торік мисливці навіть влаштовували на хижаків цілу облаву, але не допомогло. Цьогоріч протистояти вовками місцеві взагалі ніяк не можуть.

– Дикі тварини йдуть у села, бо у них підросло потомство, яке треба годувати, – кажуть єгері.

Нагадаємо, 2 вересня на сміттєзвалищі міста Лозова Харківської області знайшли тіло вбитої жінки.

Джерело: Надзвичайні новини

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