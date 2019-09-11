На проспекті Олександра Поля у Дніпрі близько 1.00 ночі загорілася зовнішня обшивка торгового центра.
Вогонь пошкодив алюмінієву обшивку зі скловатою на площі 60 кв. метрів.
На місце пожежі прибули рятувальники двох частин ДСНС у Дніпропетровській області.
О 1.46 вогонь локалізовано, а о 3.16 пожежу повністю ліквідовано.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
За даними місцевих ЗМІ, обшивка обгоріла до самого даху.
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Мешканці будинку напроти вважають, що можливою причиною пожежі в ТЦ могло стати гасіння сигарет футбольними вболівальниками, які після матчів сидять на вході в підвальне приміщення та гасять цигарки об обшивку будівлі.
ТЦ Міріада розташований неподалік стадіону Дніпро-Арена, де напередодні проходив товариський матч між збірними України та Нігерії.
До слова, днями у Києві сталася пожежа – згоріли автомобілі BMW 520d, Hyundai i20 та Toyota Corolla, частково пошкоджений Volvo S80.