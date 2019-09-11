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Факти / Надзвичайні події

Біля стадіона у Дніпрі після матчу Україна-Нігерія горів ТЦ

На проспекті Олександра Поля у Дніпрі близько 1.00 ночі загорілася зовнішня обшивка торгового центра.

У центрі Дніпра горів торговий центр

Вогонь пошкодив алюмінієву обшивку зі скловатою на площі 60 кв. метрів.

На місце пожежі прибули рятувальники двох частин ДСНС у Дніпропетровській області.

О 1.46 вогонь локалізовано, а о 3.16 пожежу повністю ліквідовано.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

За даними місцевих ЗМІ, обшивка обгоріла до самого даху.

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Мешканці будинку напроти вважають, що можливою причиною пожежі в ТЦ могло стати гасіння сигарет футбольними вболівальниками, які після матчів сидять на вході в підвальне приміщення та гасять цигарки об обшивку будівлі.

ТЦ Міріада розташований неподалік стадіону Дніпро-Арена, де напередодні проходив товариський матч між збірними України та Нігерії.

  • У центрі Дніпра горів торговий центр
  • У центрі Дніпра горів торговий центр
  • У центрі Дніпра горів торговий центр
  • У центрі Дніпра горів торговий центр
Біля стадіона у Дніпрі після матчу Україна-Нігерія горів ТЦ / 3 фотографии

До слова, днями у Києві сталася пожежа – згоріли автомобілі BMW 520d, Hyundai i20 та Toyota Corolla, частково пошкоджений Volvo S80.

Джерела: ДСНС, Інформатор

Фото: Інформатор

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