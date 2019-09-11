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Факти / Надзвичайні події

ДТП у Харкові: четверо постраждалих, серед них – діти

У Харкові сталася ДТП, внаслідок якої постраждали четверо людей, двоє з яких – діти.

дтп у харкові

У Харкові на нерегульованому перехресті вулиць Миру та Северина зіткнулися автомобілі ВАЗ, Renault та Mercedes.

Внаслідок аварії постраждали четверо людей – водій ВАЗ та троє пасажирів Renault.

Серед постраждалих жінка та діти віком 1 рік 3 місяці та шість років. Їх госпіталізували до лікарні.

ДТП у Харкові: четверо постраждалих, серед них – діти / 3 фотографии

Читайте: Лобове зіткнення на Київщині: внаслідок ДТП загорілась машина і померло три людини

Правоохоронці з’ясовують причини аварії. Триває перевірка.

До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП у Києві, де BMW влетів у Volkswagen і зіштовхнув два таксі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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