У СІЗО повісився педофіл, який знущався над своїми всиновленими дітьми, та знімав із ними порно.

Артемові Кондратюку 32 роки. Його підозрюють у катуванні всиновлених малолітніх дітей, а ще – виготовленні та розповсюдженні порнографії.

Його дружину позбавили батьківських прав і чоловік сам виховував 5-річного сина й 3-річну доньку.

Справжню картину виховання дітей бачили тільки найближчі сусіди. Сусідка, яка живе на поверх нижче, не раз чула несамовиті крики.

– Я коли виходила на балкон, то чула, що він на дітей кричав. Чула не раз. Тільки крик чую чоловічий, а діти плакали, це я чула.

Виявляється, батько залишав своїх дітей зачиненими у квартирі. Іноді – на цілий день, і часто – навіть без їжі.

Інша сусідка, Тетяна, живе у квартирі навпроти. Сусід не раз просив пригледіти за його дітьми, і на дівчинці жінка часто помічала синці.

– Мені каже, з ліжечка впала – ліжечка у дитини немає, вона на матраці спала. Іншим каже, що з гірки впала. Тобто, вже бреше.

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Поліція встановила у квартирі лукавого сусіда камери спостереження, які кілька діб фіксували життя його сім’ї. І відзнятий матеріал просто шокував правоохоронців.

– Ми отримали чітку інформацію, що він спричиняв тілесні ушкодження неодноразово. Уявіть собі удар з розмаху рукою в область голови 3-річній дівчинці, – розповів керівник поліції Вінниччини Юрій Педос.

Під час обшуку вилучили багато фото та відео, що містять порнографію, зокрема – дитячу.

За скоєння тяжких злочинів Артемові загрожувало до десяти років в’язниці. На час розслідування суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Та щойно чоловіка повернули до ізолятора тимчасового тримання, він вкоротив собі віку – повісився на простирадлі в одиночній камері.

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