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Факти / Надзвичайні події

На військовому полігоні Чернігівщини загорівся ліс

У Чернігівській області на території військового полігону рятувальники ліквідовують пожежу в лісі.

На військовому полігоні Чернігівщини загорівся ліс

Рятувальники ліквідовують пожежу настилу в лісі на території військового полігону в Козелецькому районі Чернігівської області.

За попередніми даними, площа пожежі складає близько 10 га.

Всього до гасіння пожежі залучено 88 людей особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки.

Читайте: Поблизу Чорнобиля горить Рудий ліс: до гасіння залучили авіацію

Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України. Залучений літак Ан-32П і вертоліт Мі-8.

Авіацією зроблено чотири скидання води. Гасіння пожежі триває.

Нагадаємо, на Харківщині третю добу горить військовий полігон.

Джерело: ДСНС

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