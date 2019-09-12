У Чернігівській області на території військового полігону рятувальники ліквідовують пожежу в лісі.
Рятувальники ліквідовують пожежу настилу в лісі на території військового полігону в Козелецькому районі Чернігівської області.
За попередніми даними, площа пожежі складає близько 10 га.
Всього до гасіння пожежі залучено 88 людей особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки.
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Працює авіація Спеціального авіаційного загону ДСНС України. Залучений літак Ан-32П і вертоліт Мі-8.
Авіацією зроблено чотири скидання води. Гасіння пожежі триває.
Нагадаємо, на Харківщині третю добу горить військовий полігон.
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