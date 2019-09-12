У Польщі чоловік застрелив українку на очах у її колег.

У місті Гожув (Польща) чоловік застрелив українку через відмову у стосунках.

– Характер вбивства вказує на те, що воно було скоєно свідомо, спрямоване проти конкретної особи. Свідками трагедії були інші працівники пральні. Поранену співробітницю не вдалося врятувати, – розповів представник поліції Любуського воєводства Марцин Малуда.

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26-річному чоловіку після скоєного вдалося втекти до Німеччини, проте під Берліном йому перегородили шлях поліцейські. Він вийшов з автомобіля і направив на них зброю, після чого поліція відкрила вогонь на ураження.

Чоловік від отриманих ран помер на місці.

Раніше Факти ICTV писали, що у Білогородці місцевий житель випадково знайшов труп чоловіка в канаві.

Джерело: Interia.pl