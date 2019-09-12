У мережі з’явилися фото поляка, який розстріляв українську дівчину через її відмови в романтичних стосунках.
Чоловік, який застрелив українку в місті Гожув, був місцевим жителем, його звали Павло.
Зазначає, що він був добре знайомий з 26 річною громадянкою України Христиною.
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Причиною вбивства стало нерозділене кохання – дівчина відмовилася зустрічатися з хлопцем.
Поляк розстріляв українку через нерозділене кохання: фото жертви і злочинця / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Польщі чоловік застрелив українку на очах у її колег. 26-річному чоловіку після скоєного вдалося втекти до Німеччини, проте під Берліном йому перегородили шлях поліцейські. Він вийшов з автомобіля і направив на них зброю, після чого поліція відкрила вогонь на ураження.
Чоловік від отриманих ран помер на місці.
Фото: fakt24.pl
Джерело: fakt24.pl
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