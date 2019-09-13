У Київській області затримали злочинну группу, яка ще у серпні напала на будинок бізнесменів у селі Воропаївка Іванківського району.

Для затримання банди, що була озброєна гранатами, задіяли спецпідрозділ Корд та полк поліції особливого призначення.

У поліції нагадали, що 21 серпня у Воропаївці Іванківського району стався розбійний напад на родину підприємців.

Тоді озброєні злочинці у масках проникли до оселі, зв’язали подружжя, погрожували праскою, а потім прострелили ногу чоловікові. Вони забрали коштовності, гроші та авто.

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Під час оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, які ґрунтовно підозрюються у вчинені цього нападу.

Вдома у них знайшли чотири предмети, схожі на гранати, зброю, набої, а також засоби зв’язку, якими вони користувалися під час нападів.

Їх також перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території Київської області та інших регіонів України.

Відкрито кримінальні провадження за чотирма статтями ККУ: ч.3 ст. 187 (Розбій), ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 257 (Бандитизм) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю).















Під Києвом затримали банду, яка напала на родину бізнесменів / 4 фотографии

До слоа, нещодавно у Києві біля станції метро Голосіївська між двома групами осіб виник конфлікт, який закінчився стріляниною. Внаслідок події постраждало троє чоловіків.