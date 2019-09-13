У Чугуєві Харківської області через пожежу на військовому полігоні тимчасово призупинено навчання в одній школі та двох дитсадках.

З 13 по 16 вересня включно призупинено навчання у Клугино-Башкирівській школі в Чугуєві, закрито дитсадки №2 та Веселочка при в/ч А-0501.

З метою уникнення отруєння продуктами згоряння також обмежено проведення навчальних, спортивних та культурно-масових заходів на відкритому повітрі, йдеться у розпорядженні міського голови.

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Причиною таких обмежень стала пожежа на полігоні в/ч А-0501 поблизу села Клугино-Башкирівка Чугуївського району – ще 9 вересня тут загорілася суха трава та очерет на площі 10 га. Гасіння окремих осередків продовжується.

Нагадаємо, днями на території 48-го арсеналу в Калинівці Вінницької оласті виникло загорання сухої трави.

Джерело: Сhuguev-rada.gov.ua