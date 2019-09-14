Ввечері 13 вересня в під’їзді будинку у Шевченківському районі Києва знайшли тіло молодої жінки з численними ножовими пораненнями.

За підозрою у вбивстві киянки, яке сталося на першому поверсі будинку на вулиці Кирило-Мефодіївській, столична поліція розшукує її колишнього чоловіка.

На тілі потерпілої не було живого місця.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

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У Києві в під’їзді будинку зарізали жінку – підозрюють екс-чоловіка / 2 фотографии

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