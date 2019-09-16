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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині легкових виїхав на зустрічну смугу та протаранив таксі – троє загиблих

У Вінницькій області легковик виїхав на зустрічну смугу руху та протаранив автомобіль таксі. Внаслідок ДТП загинули три людини, зокрема 14-річний підліток.

На Вінниччині легкових виїхав на зустрічну смугу та протаранив таксі – троє загиблих

У селі Мазурівка Вінницької області 19-річний водій автомобіля ВАЗ 21063 не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем таксі Daewoo Gentra.

Внаслідок аварії на місці події загинули троє людей: 59-річний водій таксі та пасажири ВАЗа – 33-річна жінка та її 14-річний син.

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Водій ВАЗа та пасажирка таксі у важкому стані доставлені до реанімаційного відділення районної лікарні.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

На Вінниччині легкових виїхав на зустрічну смугу та протаранив таксі – троє загиблих / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися два пасажирські автобуси, у результаті чого постраждали 19 осіб.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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