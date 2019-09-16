У Миколаївській області зіткнулися одразу три авто, у результаті чого дві людини загинули.

15 вересня близько 20.15 на 122 км автодороги М-14 Одеса-Мелитопіль-Новоазовськ сталася потрійна ДТП.

44-річний водій Chevrolet Evanda не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смуг. Там він зіткнувся з двома автомобілями Тoyota Corolla під керуванням мешканців Миколаєва 43-х та 55-ти років.

У результаті ДТП постраждали водій та п’ятеро пасажирів Chevrolet: двоє жінок 44-х та 34-х років загинули на місці події. Інші з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені до лікарні.

Водії автомобілів Toyota не постраждали.

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Відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 3. ст. 286 КК України. Санкція статті – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Тривають слідчі дії, встановлюються обставини аварії.



















Під Миколаєвом зіткнулися три авто – загинули дві людини, четверо – постраждали / 5 фотографий

До речі, у Київській області внаслідок ДТП за участю вантажівки загинули чотири людини.

Фото: Novosti-n