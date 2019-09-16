У селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися два пасажирські автобуси, у результаті чого постраждали 19 осіб.

В Одеській області сталася ДТП за участю двох пасажирських автобусів. Мінімум 19 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Одна людина отримала важкі травми.

Автобус їхав у напрямку Одеса – Белгород-Дністровський, маршрутка прямувала до Затоки.

ДТП сталася у селі Шабо Білгород-Дністровського району.

Два рейсові пасажирські автобуси зіткнулися у селі Шабо Одеської області

Попередньо встановлено, що водій одного з автобусів не обрав безпечний інтервал руху та скоїв зіткнення.

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На місці події працює поліція.

До речі, у Миколаївській області зіткнулися одразу три авто, у результаті чого дві людини загинули.