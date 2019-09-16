PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Зачинив у квартирі на чотири дні: у РФ педофіл побив та зґвалтував школярку

У Росії раніше судимий чоловік чотири дні утримував та гвалтував 13-річну школярку.

Зачинив у квартирі на чотири дні: у РФ педофіл побив та зґвалтував школярку

У Москві 32-річний чоловік зачинив незнайому 13-річну дівчинку у квартирі та утримував там її чотири дні.

Коли дівчинка попросила її відпустити, зловмисник накинувся на неї з кулаками, а потім кілька разів зґвалтував.

Читайте: У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки

Підозрюваний був затриманий. Ним виявився раніше засуджений за розбій уродженець Магнітогорська.

Раніше Факти ICTV писали, що у Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував дівчину, яка їхала з ним з Одеси.

Джерело: РЕН ТВ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Київській області в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини
У Київській області в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини
Марш рівності у Харкові: у сутичках постраждали двоє поліцейських
Марш рівності у Харкові: у сутичках постраждали двоє поліцейських
У львівській церкві дівчинка намагалася порізати собі вени
У львівській церкві дівчинка намагалася порізати собі вени
У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки
У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки
Поляк розстріляв українку через нерозділене кохання: фото жертви і злочинця
Поляк розстріляв українку через нерозділене кохання: фото жертви і злочинця
Вдарив та затягнув у посадку: у Харкові чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку
Вдарив та затягнув у посадку: у Харкові чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку
Антонио Браун
Зірка американського футболу зґвалтував тренера
У Києві розшукують ґвалтівника – прикмети підозрюваного
У Києві розшукують ґвалтівника – прикмети підозрюваного
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка