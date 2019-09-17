PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Центр в диму: в Одесі горять поля зрошення

Масштабна пожежа сталася в районі Пересипу в Одесі.

Центр в диму: в Одесі горять поля зрошення

В Одесі сталася пожежа на полях зрошення на площі 1 500 кв. м. Рятувальники повідомили, що горить трава та сміття.

За словами очевидців, димом оповита Балківська і прилеглі вулиці.

Читайте: Пожежа у Токіо Стар: прокуратура назвала причину займання

Про запах гару повідомляють одесити, які знаходяться в районі вокзалу.

Також жителі повідомляють, що важко дихати в центрі міста і на вулиці Пастера.

У ДСНС поки не дають коментарів.

Центр в диму: в Одесі горять поля зрошення / 5 фотографий

Нагадаємо, 17 серпня сталася пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі, під час якої загинули дев’ятеро людей.

Джерело: Думская

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
Звільнені з полону моряки повернулися до Одеси
Пожежа в Токіо Стар: донька загиблої австралійки вимагає $1 млн компенсації
Пожежа в Токіо Стар: донька загиблої австралійки вимагає $1 млн компенсації
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
Випив коньяк і з’їв продукти: в Одесі горе-крадій не зміг пограбувати квартиру
Випив коньяк і з’їв продукти: в Одесі горе-крадій не зміг пограбувати квартиру
Ройтбурд збирається до суду, а одесити – на акцію протесту: скандальне звільнення митця
Ройтбурд збирається до суду, а одесити – на акцію протесту: скандальне звільнення митця
У школах Одеси через спеку можуть скоротити уроки
У школах Одеси через спеку можуть скоротити уроки
Без бійки, але із затриманнями: в Одесі пройшов Марш рівності
Без бійки, але із затриманнями: в Одесі пройшов Марш рівності
Вантажівки заблокують Одесу, жителі мають намір перекривати дороги – депутати міськради
Вантажівки заблокують Одесу, жителі мають намір перекривати дороги – депутати міськради
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка