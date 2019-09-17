У Польщі вранці на трасі А4 біля села Ружа Підкарпатського воєводства потрапив у ДТП мікроавтобус з українськими реєстраційними номерами.

На ділянці дороги Тарнув – Дембіца у Польщі мікроавобус з українцями врізався у відбійник та перекинувся.

11 осіб, які перебували в транспортному засобі, попередньо, не постраждали і вийшли з нього самостійно.

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Мікроавтобус заблокував дорогу на Жешув.

На місце аварії прибули поліція, пожежники та швидка.







У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями / 2 фотографии

Нещодавно жертвою ДТП у Польщі стала 18-річна українка. Мікроавтобус з сімома нашими співвітчизниками в’їхав у причіп вантажівки.

Джерело: RMF24

Фото: RMF24