У Польщі вранці на трасі А4 біля села Ружа Підкарпатського воєводства потрапив у ДТП мікроавтобус з українськими реєстраційними номерами.
На ділянці дороги Тарнув – Дембіца у Польщі мікроавобус з українцями врізався у відбійник та перекинувся.
11 осіб, які перебували в транспортному засобі, попередньо, не постраждали і вийшли з нього самостійно.
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Мікроавтобус заблокував дорогу на Жешув.
На місце аварії прибули поліція, пожежники та швидка.
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями / 2 фотографии
Нещодавно жертвою ДТП у Польщі стала 18-річна українка. Мікроавтобус з сімома нашими співвітчизниками в’їхав у причіп вантажівки.
Джерело: RMF24
Фото: RMF24
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