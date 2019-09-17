PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями

У Польщі вранці на трасі А4 біля села Ружа Підкарпатського воєводства потрапив у ДТП мікроавтобус з українськими реєстраційними номерами.

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями

На ділянці дороги Тарнув – Дембіца у Польщі мікроавобус з українцями врізався у відбійник та перекинувся.

11 осіб, які перебували в транспортному засобі, попередньо, не постраждали і вийшли з нього самостійно.

Читайте: У ДТП під Варшавою загинув українець

Мікроавтобус заблокував дорогу на Жешув.

На місце аварії прибули поліція, пожежники та швидка.

  • У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями
  • У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями
  • У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями
  • У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями / 2 фотографии

Нещодавно жертвою ДТП у Польщі стала 18-річна українка. Мікроавтобус з сімома нашими співвітчизниками в’їхав у причіп вантажівки.

Джерело: RMF24

Фото: RMF24

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

робота в польщі
Як заробляти в Польщі більше $3-5 тис
На Вінниччині легкових виїхав на зустрічну смугу та протаранив таксі – троє загиблих
На Вінниччині легкових виїхав на зустрічну смугу та протаранив таксі – троє загиблих
Нова ДТП на Сумській у Харкові
Нова ДТП на Сумській у Харкові: дівчина на кабріолеті збила чотирьох пішоходів
Під Одесою зіткнулися два автобуси з пасажирами – 19 постраждалих
Під Одесою зіткнулися два автобуси з пасажирами – 19 постраждалих
Під Миколаєвом зіткнулися три авто – загинули дві людини, четверо – постраждали
Під Миколаєвом зіткнулися три авто – загинули дві людини, четверо – постраждали
У Київській області в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини
У Київській області в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини
У Польщі затримали двох українців, які нелегально ввезли бурштин
У Польщі затримали двох українців, які нелегально ввезли бурштин
Смертелна ДТП у Чернівцях
У Чернівцях Fiat протаранив ВАЗ – загинуло подружжя
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка