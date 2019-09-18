У Гайсині 13 вересня загорівся залізобетонний бункер на території цукрового заводу. Пожежу офіційно ліквідували наступного дня, але місцеві жителі стверджують – пелети у бункері досі горять, отруюючи повітря. Факти ICTV звернулися за поясненнями до Головного управління ДСНС у Вінницькій області.

У п’ятницю, 13 вересня, рятувальники повідомили, що близько 15.00 на території цукрового заводу ТОВ ПК Зоря Поділля у Гайсині сталася пожежа – загорілося обладнання та тверде паливо (пелети) в приміщенні залізобетонного бункеру діаметром 30 м та висотою 36 м.

Її ліквідували близько 9.00 ранку 14 вересня, а наступного дня стало відомо про загрозу руйнування бункеру, тому рятувальники евакуювали 34 людей із довколишніх житлових будинків та будівель на території заводу.

Окрім того, у 97 будинках вимкнули газ, у 47 – світло, а поліція перекрила рух на вулиці Заводській, яка проходить на відстані восьми метрів від залізобетонного бункеру.

Бункер на цукрозаводі досі горить?

Місцеві жителі стверджують, що дорогу перекривали на пару днів, але зараз все відкрито, а бункер продовжує горіти та отруювати повітря. Люди також бояться, що він завалиться на житлові будинки.

– Ця пожежа триває більше тижня. Бункер досі димить. Ще й сильний вітер сьогодні. Всередині сотні тонн пелет, і загасити їх за два дні фізично неможливо. У моєї подруги, яка живе поряд, син астматик, дитина просто задихається. Бетонний бункер чадить, запах диму відчувається за кілька кілометрів, – розповіла Фактам ICTV Людмила Бевз, жителька Гайсина.

Нижче – фото жителів Гайсина, зроблене 18 вересня. Внизу видно вогонь.

Реакція ДСНС

У Головному управлінні ДСНС у Вінницькій області нас запевнили, що на даний момент пожежі на заводі немає – є висока температура всередині бункера.

– Це не перша пожежа, бо пелети зберігаються з порушення всіх існуючих норм. Але вони безпечні. Це залишки від виробництва олії, тобто жмих від соняшника, з якого роблять паливні пелети. Під час пожежі вони горіли, її ліквідували. Але лишилася висока температура, – розповів Олександр Кутовий, начальник прес-служби управління ДСНС у Вінницькій області.

За його словами, була підозра, що буде руйнація цього бункера, тому вирішили евакуювати мешканцій трьох будинків (шість осіб, які наразі живуть у родичів), розташованих поряд.

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– Вони скаржаться на те, що ми їх не інформуємо. Вони хочуть швидше повернутися, але не від нас це залежить. Є комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Гайсинської РДА, яка регулює цей процес, – додав він.

Водночас Кутовий підтвердив, що у бункері є тління через високу температуру у бункері, але загрози вибуху чи хімічної немає.

– Конструкція бункеру вже не герметична, але це на краще – гарантія того, що він не впаде. На даний момент немає загрози життю людей, – наголосив начальник прес-служби.

Кутовий сказав, що ДСНС є лише однією зі складових, а всі питання, зокрема і щодо відселення людей, ухвалює саме комісія РДА.

Скільки тлітиме бункер – невідомо. Рятувальники прогнозують, що через гігантські розміри на це піде близько тижня, але хімічної загрози немає.

До слова, у квітні на Рівненській АЕС через несправність трансформатора сталася пожежа.