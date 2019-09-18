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Факти / Надзвичайні події

Міст Метро перекрито: ціни на таксі зросли у чотири рази

Через загрозу вибуху у Києві перекрили міст Метро. У зв’язку з цим у Києві утворились затори. Ціни на таксі зросли в чотири рази. Cкільки коштує таксі – в матеріалі Фактів ICTV.

Мост Метро перекрыли

Рух через міст Метро у Києві перекрито. Ціни на таксі у Києві подекуди в чотири рази перевищують стандартні.

Для прикладу, з центру на лівий берег замість звичайних 100-150 грн сервіси таксі пропонують доїхати за 400 грн.

  • Такси, мост метро перекрыт
  • Такси, мост метро перекрыт
Міст Метро перекрито: ціни на таксі зросли у чотири рази / 4 фотографии

Нагадаємо, невідомий відкрив вогонь на мосту Метро у Києві.

На правому березі ціни теж зросли. Якщо звичайна ціна по місту близько 100 грн, то зараз Uber та Bolt пропонують доїхати за 290-400 грн.

Міст Метро перекрито: ціни на таксі зросли у чотири рази / 2 фотографии

До слова, через те, що міст Метро перекрили, Київ паралізували затори.

Фото: МВС

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