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Факти / Надзвичайні події

Перекритий міст Метро – пряма трансляція подій

У мережі з’явилося відео прямої трансляції з мосту Метро в Києві.

Перекритий міст Метро – пряма трансляція подій

За попередньою інформацією, мостом Метро в Києві їхав чоловік, який раптово зупинився і вийшов.

Очевидці бачили, як з його сумки стирчить приклад, а в руці у нього невідомі кнопки. Чоловік ходить і кричить, що все підірве.

Нацгвардійці, пожежники, поліція, швидка та інші спеціальні підрозділи також прибули на місце.

За словами свідків,  поліція запустила дрон, який чоловік розстріляв.

Читайте: Міст Метро перекритий

Раніше Факти ICTV публікували відео з перекритого мосту Метро в Києві.

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