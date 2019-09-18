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Факти / Надзвичайні події

У Києві не працюють кілька станцій червоної гілки метро

Через анонімний дзвінок про мінування червона гілка працює тільки від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

У Києві не працюють кілька станцій червоної гілки метро

У Києві на мосту Метро перебуває чоловік, який погрожує стріляти або підірвати міст.

У зв’язку з анонімним дзвінком про мінування червона гілка працює тільки від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

Рух від станції Дніпро до станції Лісова зупинено. Фахівці проводять перевірку.

Читайте: Міст Метро замінували

До правоохоронців продовжують надходити дзвінки про мінування.

До слова, через перекритий міст Метро ціни на таксі зросли у чотири рази.

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