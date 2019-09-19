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Факти / Надзвичайні події

У Києві повідомили про мінування всіх мостів, пологових і ТРЦ

Поліція перевіряє сигнал про замінування всіх мостів, пологових будинків і ТРЦ у Києві.

Вибухотехнічна служба

Київські поліцейські отримали сигнал про масове замінування об’єктів у столиці.

Анонім повідомив, що вибухівку закладено на усіх мостах, у пологових будинках і ТРЦ.

Правоохоронці одразу розпочали перевірку отриманої інформації.

Читайте: Дзвінки про мінування: яке покарання і як змінити процедуру реагування

За вказаними адресами виїхали слідчі, вибухотехніки та кінологи, вирішується питання про евакуацію людей.

Нагадаємо, 18 вересня у Києві перекрили міст Метро через погрози підірвати його. Під час спецоперації затримали чоловіка.

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