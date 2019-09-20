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Авто відкинуло в стовп: в Києві Mercedes не поступився дорогою і протаранив Mazda

Вночі у Києві сталася ДТП за участю Mercedes та Mazda.

Авто відкинуло в стовп: в Києві Mercedes не поступився дорогою і протаранив Mazda

Вночі на перехресті Гончара та Великої Житомирської жінка на Mercedes, яка хотіла повернути, не поступилася дорогою автомобілю Mazda. Останній рухався їй на зустріч.

Від зіткнення Mazda відкинуло на тротуар, де авто в’їхало у стовп. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Читайте: Один влетів у зупинку, інший – у кювет: на Львівщині зіткнулися мікроавтобуси

Жінка за кермом Mercedes має ознаки алкогольного сп’яніння. Результат приладу Драгер – 1.1 проміле.

Авто відкинуло в стовп: в Києві Mercedes не поступився дорогою і протаранив Mazda / 5 фотографий

До речі, на Дарницькому мосту в Києві сталася подвійна ДТП. Hyundai протаранив Lexus під час оформлення аварії.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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