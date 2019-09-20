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Факти / Надзвичайні події

Цеглиною по голові – у Києві напали на депутата КМДА

У Києві чоловік напав на депутата КМДА і вдарив його цеглиною по голові.

Цеглина

У Києві на вулиці Залізничній під час спілкування депутата КМДА з правоохоронцями на нього напав чоловік.

Під час нападу депутата Київської міської держадміністрації вдарили цеглиною по голові.

– Правопорушника затримали і доставили у відділення поліції для з’ясування всіх обставин і надання пояснень, – йдеться у повідомленні.

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Після того як буде отримана довідка від лікарів про стан здоров’я потерпілого події дадуть правову кваліфікацію.

До слова, у селищі міського типу Якимівка у Запорізькій області застрелили керівника місцевого ОТГ Дмитра Кириллова.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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