У Києві чоловік напав на депутата КМДА і вдарив його цеглиною по голові.

У Києві на вулиці Залізничній під час спілкування депутата КМДА з правоохоронцями на нього напав чоловік.

Під час нападу депутата Київської міської держадміністрації вдарили цеглиною по голові.

– Правопорушника затримали і доставили у відділення поліції для з’ясування всіх обставин і надання пояснень, – йдеться у повідомленні.

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Після того як буде отримана довідка від лікарів про стан здоров’я потерпілого події дадуть правову кваліфікацію.

До слова, у селищі міського типу Якимівка у Запорізькій області застрелили керівника місцевого ОТГ Дмитра Кириллова.