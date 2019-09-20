В аеропорту Івано-Франківська ввечері 19 вересня здійснив аварійну посадку літак, що виконував рейс за маршрутом Валенсія-Київ.

Літак Валенсія-Київ з 90 пасажирами на борту 19 вересня о 21.26 аварійно приземлився в аеропорту Івано-Франківська через несправність шасі, про яку повідомив датчик.

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До місця події виїжджали рятувальні служби, але близько 22.00 вони отримали команду відбій, бо літак приземлився без негативних наслідків, тобто ніхто не постраждав.

Раніше Факти ICTV писали, що в США літак авіакомпанії Hawaiian Airlines зі 191 пасажиром на борту здійснив аварійну посадку на Гаваях через задимлення на борту.

Джерело: Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА