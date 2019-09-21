У Китаї 14-річна дівчинка померла після того, як спробувала повторити рецепт приготування попкорну від блогера.

Дві дівчинки 12 та 14 років постраждали після того, як повторили рецепт приготування попкорну у консервній банці від китайської блогерки Ms Yeah. Вони намагалися підігріти в ній алкоголь, коли та вибухнула.

14-річна дівчинка отримала опіки 96% тіла і згодом померла у лікарні. Родичі 12-річної дівчинки кажуть, що їй потрібна косметична операція.

Блогерка погодилась виплатити компенсацію родинам обох дівчат. Але вона заперечує, що вони повторювали саме її рецепт.

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Блогерка Ms Yeah має понад 7 мільйонів підписників на Youtube. Популярність вона отримала завдяки незвичним рецептам приготування різноманітних страв.

До речі, 10-річний хлопчик помер через наслідки отруєння котлетою з супермаркету в 2011 році.