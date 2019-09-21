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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині восьмеро поліцейських постраждали під час розблокування блокади вугілля

У Львівській області на станції Соснівка під час розблокування руху поїздів з вугіллям постраждали восьмеро правоохоронців.

На Львівщині восьмеро поліцейських постраждали під час розблокування блокади вугілля

У селі Сілець на Львівщині на залізничній колії станції Соснівка невідомі блокували рух завантажених вугіллям вагонів.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, затримали 28 правопорушників. Їхні особисті дані встановлюють.

Під час розблокування руху постраждали восьмеро правоохоронців. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили в лікарню.

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У поліції зазначили, що блокувальники не реагували на вимоги припинити блокаду і чинили фізичний опір.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 279 – блокування транспортних комунікацій, захоплення транспортного підприємства.

Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі.

До слова, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець повідомив, що на Львівщині силовики заарештовують учасників АТО, які більше 20 діб блокують вагони з російським вугіллям.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, блокувальники вимагають пояснень, яким чином російське вугілля опинилося на Західній Україні.

Раніше Факти ICTV писали про те, як окупанти продають українське вугілля на Донбасі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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