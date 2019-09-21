В Албанії зафіксували землетрус магнітудою 5,6 балів за шкалою Ріхтера.
Землетрус магнітудою 5,6 балів за шкалою Ріхтера стався у центральній частині Албанії за 6 км від міста Дуррес в Албанії о 17.04 за київським часом.
Інформація про потерпілих поки не надходила. Також немає відомостей про руйнування.
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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Середземноморському регіоні на півдні Туреччини стався землетрус.
Там зафіксували поштовхи магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера.
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