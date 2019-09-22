У Києві на вулиці Академіка Заболотного сталася ДТП, в результаті якої автомобіль Uber перекинувся.

У Києві автомобіль Uber врізався в стовп і перекинувся на дах, у результаті чого постраждали двоє чоловіків.

ДТП сталася на вулиці Академіка Заболотного. Постраждалі перебувають у важкому стані, їх госпіталізували.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій не впорався з управлінням і авто занесло.

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В автомобілі також знаходився балон з газом, який міг спалахнути.

На місці події працювали рятувальники, які убезпечили авто від вибуху.







У Києві перекинувся автомобіль Uber, двоє постраждалих / 2 фотографии

До слова, у Києві на перехресті Гончара та Великої Житомирської зіткнулися Mercedes і Mazda.