У Києві на вулиці Академіка Заболотного сталася ДТП, в результаті якої автомобіль Uber перекинувся.
У Києві автомобіль Uber врізався в стовп і перекинувся на дах, у результаті чого постраждали двоє чоловіків.
ДТП сталася на вулиці Академіка Заболотного. Постраждалі перебувають у важкому стані, їх госпіталізували.
За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що водій не впорався з управлінням і авто занесло.
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В автомобілі також знаходився балон з газом, який міг спалахнути.
На місці події працювали рятувальники, які убезпечили авто від вибуху.
У Києві перекинувся автомобіль Uber, двоє постраждалих / 2 фотографии
До слова, у Києві на перехресті Гончара та Великої Житомирської зіткнулися Mercedes і Mazda.
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