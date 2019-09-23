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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом автомобіль протаранив відбійник – водій загинув до приїзду швидкої

Під Києвом легковик протаранив відбійник. Внаслідок аварії водій загинув на місці події, пасажири у важкому стані були госпіталізовані.

Під Києвом автомобіль протаранив відбійник – водій загинув до приїзду швидкої

Під Києвом на Одеській трасі легковий автомобіль Hyundai протаранив відбійник.

За попередньою інформацією, в салоні машини перебували чотири людини.

Читайте: Під Житомиром вантажівка протаранила автобус з пасажирами – 9 загиблих

Внаслідок аварії водій загинув на місці події, не дочекавшись швидкої.

Пасажири у важкому стані були госпіталізовані.

Нагадаємо, 21 вересня в Одеській області зіткнулися маршрутне таксі Одеса-Велика Долина та автоцистерна. Загинули дев’ять осіб.

Фото: dtp.kiev.ua

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