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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Києві: з’явилося відео палаючих автоцистерн з паливом

З’явилося відео пожежі в Києві, на якому видно, як горять цистерни з паливом.

пожар в киеве

Пожежу в Києві, яка почалася території автостоянки на вулиці Віскозній в Києві ввечері 22 вересня, зняли на відео.

На ролику видно, як рятувальники намагаються загасити палаючі машини.

Читайте: Пожежа біля метро Лісова у Києві – загорівся ліс

У ДСНС повідомили, що жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі було залучено 90 осіб, 18 одиниць техніки та два пожежних потяги.

О 23.48 пожежу було ліквідовано.

Пожежа в Києві: з’явилося відео палаючих автоцистерн з паливом / 2 фотографии

Нагадаємо, ввечері 22 вересня на території автостоянки на вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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