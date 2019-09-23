З’явилося відео пожежі в Києві, на якому видно, як горять цистерни з паливом.
Пожежу в Києві, яка почалася території автостоянки на вулиці Віскозній в Києві ввечері 22 вересня, зняли на відео.
На ролику видно, як рятувальники намагаються загасити палаючі машини.
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У ДСНС повідомили, що жертв і постраждалих немає.
До гасіння пожежі було залучено 90 осіб, 18 одиниць техніки та два пожежних потяги.
О 23.48 пожежу було ліквідовано.
Пожежа в Києві: з’явилося відео палаючих автоцистерн з паливом / 2 фотографии
Нагадаємо, ввечері 22 вересня на території автостоянки на вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа.
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