У Дніпрі позашляховик не вписався в поворот і на високій швидкості влетів у Hyundai Tucson. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика.

У Дніпрі Mercedes на високій швидкості, проїжджаючи перехрестя, не вписався в поворот і лоб в лоб влетів у Hyundai.

Внаслідок зіткнення легковик відкинуло на тротуар, і він загорілася. Всіх, хто перебував усередині авто вдалося витягнути.

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Внаслідок аварії загинула дівчина, яка перебувала на пасажирському сидінні у позашляховику.































Смертельна ДТП у Дніпрі: позашляховик протаранив легковик / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області сталося зіткнення фури і маршрутного таксі Mercedes Sprinter №52. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб.