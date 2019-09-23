У Дніпрі позашляховик не вписався в поворот і на високій швидкості влетів у Hyundai Tucson. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика.
У Дніпрі Mercedes на високій швидкості, проїжджаючи перехрестя, не вписався в поворот і лоб в лоб влетів у Hyundai.
Внаслідок зіткнення легковик відкинуло на тротуар, і він загорілася. Всіх, хто перебував усередині авто вдалося витягнути.
Читайте: На Вінниччині вантажівка протаранила чотири авто: автобус та три машини злетіли в кювет
Внаслідок аварії загинула дівчина, яка перебувала на пасажирському сидінні у позашляховику.
Смертельна ДТП у Дніпрі: позашляховик протаранив легковик / 8 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області сталося зіткнення фури і маршрутного таксі Mercedes Sprinter №52. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+