У Дергачах Харківської області 19-річний хлопець вбив свого батька.

У Харківській області хлопець разом з мамою поїхав до сусіднього населеного пункту, щоб розшукати батька, який пиячив та не з’являвся вдома. Чоловіка знайшли біля місцевого сільського клубу – він розпивав алкоголь і не мав жодного бажання їхати додому. Голова родини почав нецензурно лаяти дружину й навіть замахнувся на жінку.

Через це син і накинувся на батька. Хлопець узяв сапу та кілька разів ударив держаком по спині. Від болю та сильних ударів чоловік сів навколішки, проте син продовжив наносити удари. Розлюченого молодика зупинили випадкові свідки.

Чоловік того ж вечора помер вдома.

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Дергачівська місцева прокуратура затвердила повідомлення про підозру 19-річному хлопцю у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень рідному батькові за ч. 2 ст. 121 КК України. Санкція статті – 10 років позбавлення волі.

До речі, на Миколаївщині правоохоронці розшукують Володимира Касапу, який втік з Вознесенської колонії, відбуваючи покарання за умисне вбивство.

Джерело: прокуратура Харківської області